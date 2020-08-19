Димитровград, Ульяновская область, , 08:55 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области завершилось судебное разбирательство в отношении члены преступной группы вымогателей. Приговор выслушал последний член ОПГ, который скрылся от следствия и был задержан в декабре прошлого года. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Перед судом предстал безработный 27-летний местный житель, которого обвинили в вымогательстве. Следствием было установлено, что с ноября 2013 года по апрель 2015 года трое мужчин под вымышленными предлогами требовали деньги от различных граждан, в одном из нападений участвовал 27-летний злоумышленник.

От действий преступной группы пострадали пять человек, ущерб оценён в 740 тыс. рублей. Три участника ОПГ получили от девяти до 11 лет лишения свободы со штрафами.

Четвёртый член преступной группы скрылся от следствия в Москве и был задержан в декабре прошедшего года в поселке Новая Майна. Суд признал его виновным в вымогательства, назначив семь лет и два месяца строгого режима, оштрафовав на 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Димитровграде получила реальные сроки группа вымогателей, которая требовала 130 тыс. рублей у местного жителя, занимавшегося ремонтом автомобилей. Злоумышленники получили от двух до четырёх лет колонии общего режима.

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