Казань, , 10:30 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по факту покушения на террористический акт и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Ночью 30 октября 2020 года в городе Кукмор 16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. В ходе задержания молодой человек нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

По данному факту следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место происшествия в Кукмор, где сегодня ночьи полицейские «ликвидировали вооружённого злоумышленника» прибыл министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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