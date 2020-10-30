Кукмор, Татария, , 10:08 — REGNUM На место происшествия в Кукмор, где сегодня ночьи полицейские «ликвидировали вооружённого злоумышленника» прибыл министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после полуночи 30 октября на парковку ОМВД России по Кукморскому району были брошены две бутылки, предположительно с зажигательной смесью. Злоумышленник попытался скрыться. При задержании подросток ранил ножом одного из полицейских, после чего был застрелен.

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