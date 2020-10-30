Гори, Грузия, , 09:31 — REGNUM Один из пострадавших в ДТП, которое произошло недалеко от Гори в Западной Грузии, скончался в реанимации, и общее количество жертв аварии выросло до шести человек. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

На 77-м километре трассы Тбилиси — Сенаки — Леселидзе ночью 30 октября столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус. На месте погибли пять человек. 11 пострадавших в аварии доставили в больницу в Гори.

Как сообщает телеканал «Мтавари архи», в микроавтобусе ехали сторонники партии «Единое национальное движение». Они возвращались с митинга, который проходил в Тбилиси накануне.

Как сообщили журналистам очевидцы, автобус стоял на обочине, когда в него въехал грузовик. Предположительно водитель грузового автомобиля уснул за рулем.

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