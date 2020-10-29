Берлин, , 23:10 — REGNUM Граждан России среди пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Кемпен нет, сообщает 29 октября генконсульство РФ в Бонне на своей странице в Facebook.

«По информации местной полиции, россиян среди пострадавших нет», — указано в сообщении российской дипмиссии.

По информации местных властей, вечером 29 октября автомобиль врезался в группу пешеходов.

Погиб 12-летний ребенок, не менее трех человек получили тяжелые травмы.

Автомобилем управлял местный житель — гражданин Германии. Представители полиции уже заявили, что признаков умышленного наезда на людей не выявлено и инцидент нельзя считать терактом.

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