Монреаль, Канада, , 21:13 — REGNUM Вооружённого ножом человека, не подчинившегося требованиям полиции, застрелили в городе Монреале (Канада), передаёт 29 октября СTV.

Сообщение о подозрительном человеке, вооружённом ножом, поступило в полицию Монреаля утром 29 октября. Прибывшие на место правоохранители увидели, как к их автомобилю приближается человек.

Внезапно он поменял направление и пошёл к другой машине с человеком за рулём. Когда правоохранители вышли из автомобиля, человек снова направился к ним.

Полицейские открыли огонь, нанеся мужчине ранения. Он был госпитализирован и от полученных ран скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Авиньоне полиция застрелила мужчину с ножом