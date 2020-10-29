Южно-Сахалинск, , 03:43 — REGNUM На Сахалине 31-летнего жителя Невельского района обвиняют в насилии над собственной малолетней дочерью. Следователями установлено не менее 160 случаев его действий сексуального характера в отношении ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном СУ СК РФ.

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Выяснилось, что отец насиловал свою дочь, 2006 года рождения, с ноября 2016 года по декабрь 2019. Использую планшет и телефон он снимал фото и видео сексуальных действий с ребёнком. Порнографические материалы он затем выкладывал в Интернет.

Помимо этого он вступал в переписку в Интернете с 12-летней девочкой на тему сексуальных отношений.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке суд вынес приговор 27-летнему жителю Усть-Большерецкого района, который признан виновным в изначиловании не достигшей 14-летнего возраста девочки.