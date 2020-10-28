Петропавловск-Камчатский, , 05:50 — REGNUM На Камчатке суд вынес приговор 27-летнему жителю Усть-Большерецкого района, который признан виновным в изначиловании не достигшей 14-летнего возраста девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Установлено, что мужчина в нетрезвом виде ехал со своей малолетней знакомой на мотоцикле. Управляла мотоциклом девочка. Он убедил её съехать с дороги в лес, где ударив ребёнка по лицу и груди, изнасиловал малолетнюю. Мужчина свою вину полностью признал, придя в полицию с явкой с повинной.

«Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, соучастник группового изнасилования несовершеннолетней, совершённого 27 лет назад, задержан в Волгограде. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов, с его участием уже проведена проверка показаний на месте.