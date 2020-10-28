Чебоксары, , 06:16 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 17-летнему горожанину, которому инкриминировалось наркопреступление. Он получил реальное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Правоохранители установили, что вечером 22 июня 2020 года подросток для последующего сбыта забрал из тайника в Чебоксарах 16 граммов наркотиков, расфасованных в 30 свертков. Его задержали полицейские вечером того же дня, наркотики у него изъяли в ходе личного досмотра.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства»). Приговором суда ему три года лишения свободы в воспитательной колонии. Решение суда не вступило в законную силу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах «на особом контроле» в школах находятся 424 несовершеннолетних, совершивших преступления. Чиновники отмечают, что большинство преступлений подростки совершают после уроков, «с 13 до 18 часов». В структуре преступлений основную долю составляют кражи и незаконный оборот наркотиков.