Париж, , 19:23 — REGNUM Эвакуация людей из района Триумфальной арки в Париже началась после сообщения о взрывчатке, сообщает 27 октября Reuters.

Напомним, очередное обострение обстановки во Франции произошло на фоне публикаций карикатур на пророка Мухаммеда, последовавшего за ними теракта с убийством учителя и антиисламскими заявлениями французских властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал французского коллегу Эммануэля Макрона изменить внутреннюю политику, связанную с мусульманами.

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