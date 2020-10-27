Ростов-на-Дону, , 15:58 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону на фоне «кислородного скандала» обвинили заведующего реанимационным отделением городской больницы № 20, на базе которой развёрнут COVID-госпиталь, в многочисленных нарушения. В частности, по словам заместителя главы администрации Ростова-на-Дону Елены Кожуховой, завотделением лечебного учреждения Борис Розин отказывал в медицинской помощи заболевшим COVID-19, что выявила проверка в августе 2020 года.

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«После он ушёл на больничный, а затем в длительный отпуск, где сейчас и находится. При этом он продолжал посещать отделение, не отмечался в журналах, чем нарушал технику безопасности и должностные инструкции», — цитирует чиновницу портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что врачи, дежурившие в ночь на 12 октября в COVID-госпитале Ростова-на-Дону, где якобы от дефицита кислорода скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщали об отключении медицинского газа. Это отражено в рапорте медработников. Власти назвали появившиеся в сети сообщения фейком. По факту произошедшего в стационаре проводится проверка.

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