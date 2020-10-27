Брянск, , 13:46 — REGNUM Два ножевых ранения нанёс мужчина пожилой женщине в маршрутном такси Брянска. Злоумышленника, выскочившего из автобуса на остановке, стал преследовать очевидец и сообщил в полицию о его местонахождении, рассказали ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленник дважды ранил пенсионерку во время поездки в одной из маршруток в Советском районе. В салоне поднялась суматоха, воспользовавшись которой мужчина вышел на остановке «Завод Кремний» и попытался скрыться во дворах многоквартирных жилых домов. За ним последовал очевидец нападения: держась на некотором расстоянии и снимая передвижения подозреваемого на камеру мобильного телефона. Неравнодушный пассажир сообщил о происшествии в полицию и направлял сотрудников патрульно-постовой службы. Полицейские задержали 49-летнего жителя Орловской области, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог объяснить причины своего нападения на пенсионерку.

С тяжёлыми травмами 71-летняя жительница Володарского района Брянска была госпитализирована. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.