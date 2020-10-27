Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM Специалисты, которые занимаются расследованием смерти пациентов COVID-стационара в Ростове-на-Дону, изучили медкарты умерших. Причиной летальных исходов, по словам заместителя начальника горздрава Ольги Барладян, не могла стать нехватка кислорода.

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«Члены комиссии тщательно изучили отсканированные историй болезни пяти стационарных пациентов. <…> Ни в одной из карт лечащими врачами не было указано об ухудшении состояния больных, связанного с подачей кислородной смеси», — уточнили в городской администрации.

Уточняется также, что все погибшие 12 октября в COVID-госпитале имели тяжёлое поражение лёгких и хронические заболевания.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным властей, в COVID-стационаре, развёрнутом на базе городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, 12 октября скончались пять пациентов, за сутки 11 октября — 13 пациентов.

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