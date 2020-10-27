Минск, , 10:15 — REGNUM В столице Белоруссии сотрудниками правоохранительных органов были задержаны семь работников белорусского Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Кардиология», выстроившиеся в «цепь солидарности» на проспекте Дзержинского в Минске. Об этом 27 октября сообщает белорусский портал Тut. by со ссылкой на представителей РНПЦ.

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По информации последних, в данной акции принимали участие от 20 до 25 сотрудников РНПЦ «Кардиология», к которым подъехал микроавтобус с представителями силовых ведомств, после чего большинство медиков убежали.

«На данный момент заблокирована работа отделения рентгенэндосвакулярной хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда. Заблокирована возможность экстренной диагностики и лечения критических ситуаций послеоперационных осложнений», — приводит портал слова представителей РНПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что в настоящее время все предприятия нефтехимической отрасли Белоруссии, включая «Гродно Азот», ведут работу в штатном режиме.