Санкт-Петербург, , 09:19 — REGNUM В Московском районе на юге Санкт-Петербурга из-за горящего деревянного здания перекрыли улицу. Об этом 27 октября сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного утром 27 октября, горит двухэтажное деревянное здание размером в плане 10×10 метров на Киевской улице, д. 5.

Из-за возгорания временно перекрыто движение от Новорыбинской улицы до Московского проспекта. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение также затруднено и на соседних улицах.