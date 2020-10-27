Луанда, , 08:21 — REGNUM В столице Анголы арестовали по меньшей мере 100 участников антиправительственных акций протеста. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на свои источники.

Демонстранты требовали назначения даты выборов в местные органы власти, которые должны были состояться в этом году, но были отложены из-за пандемии коронавируса, а также требовали предоставления рабочих мест и улучшения условий жизни.

Министр внутренних дел страны Сальвадор Родригес заявил на государственном телевидении, что в настоящее время 103 человека находятся в заключении. Он отметил, что среди арестованных были лидеры политических партий.

По словам Родригеса, протесты были ожесточенными: демонстранты бросали камни, жгли шины и повредили пожарную машину. Задержанные протестующие должны предстать перед судом по обвинению в поджоге и массовых беспорядках.

Как сообщили в главной оппозиционной партии UNITA, в ходе подавления протестов полиция применила чрезмерную силу. Оппозиционеры также потребовали «безоговорочного освобождения» всех арестованных.