Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM В одной из больниц Санкт-Петербурга скончался мужчина, который поступил с переохлаждением, травмой головы и в нетрезвом состоянии. Об этом 26 октября сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

По предварительной информации, личность мужчины пока не установлена, на вид ему около 40 лет. Он был доставлен в больницу утром 25 октября от дома 23/2 по Бухарестской улице.

«Медики констатировали общее переохлаждение, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Положение осложнило алкогольное отравление», — говорится в сообщении. Мужчина скончался в тот же день.

Отметим, несмотря на циклон, который пришел в город на Неве в конце прошлой рабочей неделе и в дневное время прогревал воздух до +8… +12 градусов, температура воздуха ночью колебалась в районе +4…+6 градусов.