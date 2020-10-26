Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В Петербурге на чердаке дома при замене кровли обнаружили немецкую миномётную мину времен Великой отечественной войны. Взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили боеприпас, для этого пришлось эвакуировать жильцов дома.

Мина на чердаке дома в Петербурге ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, взрывоопасный предмет был найден рабочими 25 октября на чердаке одного из домов на Московском шоссе, на юге города.

«В связи с возможной опасностью подозрительного предмета жильцы трёх подъездов были эвакуированы, прилегающая территория оцеплена сотрудниками полиции», — отметили в пресс-службе.

Взрывотехники дежурной группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии установили, что найдена 81-миллиметровая миномётная мина немецкого производства.

Боеприпас вывезли с соблюдением всех необходимых мер предосторожности на специализированный полигон для уничтожения.