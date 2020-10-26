Волгоград, , 10:39 — REGNUM Трёхлетний мальчик погиб в результате ДТП в Волгограде. Ребёнок ехал в машине, за рулём которой находился его дядя в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

23-летний мужчина 24 октября в нетрезвом виде сел за руль ВАЗ-2106. С водителем в автомобиле также находились его 20-летний брат и трёхлетний племянник. На улице Пожарского в Кировском районе Волгограда легковушка выехал на встречную полосу и столкнулась с такси, пассажирами которого были женщина и её семилетний сын. В результате аварии трёхлетний мальчик получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Жизни и здоровью остальных участников ДТП ничего не угрожает.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он задержан, следователи ходатайствуют о заключении его под стражу.