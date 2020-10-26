Волгоград, , 10:09 — REGNUM 51-летний мужчина выстрелил несколько раз в группу подростков в Волгограде. Злоумышленник таким образом решил «перевоспитать» школьников, нагрубивших ему, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Словесный конфликт произошёл вечером 24 октября во дворе дома по улице Ростовской. По данным следствия, мужчине показалось, что подростки нагрубили ему. Он поднялся в свою квартиру на пятом этаже, зарядил дробью охотничье ружьё, выше на балкон и начал прицельно стрелять в сторону молодёжи. Школьники успели разбежаться, но двое подростков получили незначительные повреждения рук и ног, ссадины головы.

Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Ружьё официально зарегистрировано на подозреваемого.