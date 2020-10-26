Лондон, , 01:51 — REGNUM Минобороны Великобритании объявило о задержании семи человек, предположительно захвативших танкер Nave Andromeda, вставший на якорь в Ла-Манше у берегов Англии. Информацию об успешном завершении спецоперации, ранее озвученную различными СМИ, в распространённом вечером 25 октября сообщении подтвердила пресс-служба военного ведомства.

Отмечается, что для «обеспечения безопасности экипажа и самого судна, которое предположительно подверглось захвату» главы Минобороны и МВД «отдали распоряжение специалистам вооружённых сил подняться на борт судна в Ла-Манше».

«Вооружённые силы получили контроль над судном и задержали семь человек. Теперь будет продолжено полицейское расследование. Предварительные данные подтверждают, что члены экипажа находятся в безопасности и не пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее в различных британских СМИ была опубликована информация о том, что на борту танкера нефтяного Nave Andromeda утром 25 октября команда обнаружила семь человек, которые прятались в одном из помещений судна. При попытке изолировать их, возник конфликт, который, предположительно, привёл к захвату танкера непрошенными пассажирами. Вскоре после произошедшего судно, полностью загруженное сырой нефтью, бросило якорь в территориальных водах Великобритании в проливе Ла-Манш.

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