Манила, , 07:57 — REGNUM Почти 1800 человек были эвакуированы в связи с приближением тропического шторма «Молаве» из двух регионов в южной части острова Лусон на Филиппинах. Об этом 25 октября сообщает агентство Reuters.

По данным национального метеорологического бюро, тропический шторм «Молаве» принесёт ливневые дожди с сильным ветром в регионы Бикол и Калабарзон. В регионе Калабарзон были отменены все морские перевозки, в регионе Бикол эвакуированы во временные убежища 532 семьи, это 1789 человек.

Шторм «Молаве» следует за тайфуном «Саудель», который зародился в Тихом океане и вызвал масштабное наводнение в провинции Кесон в регионе Калабарзон. По данным метеорологов, после пересечения Филиппинского архипелага тропический шторм «Молаве» двинется к Южно-Китайскому морю, где может усилиться до тайфуна к вечеру 27 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штормовом предупреждении на юге Китая в связи с приближением тайфуна «Соудел».

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