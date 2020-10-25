Асунсьон, , 07:35 — REGNUM Тела семерых беженцев были найдены в грузовом контейнере с удобрениями, прибывшем из Сербии в Парагвай. Об этом 24 октября сообщает агентство Reuters.

Семерых погибших мужчин обнаружил при вскрытии контейнера, прибывшего на судне из Сербии, менеджер компании, закупившей удобрения. Предполагается, что погибшие рассчитывали пробыть в пути не более трёх дней и сойти с судна в Хорватии, однако по какой-то причине им этого не удалось сделать. В итоге судно пробыло в пути около трёх месяцев, а запасов еды у погибших было всего на трое суток.

Судебно-медицинский эксперт сделал заключение, что трое погибших мужчин были из Марокко, один из Египта. Прокурор Парагвая Марсело Сальдивар заявил, что власти страны свяжутся с сербскими властями для опознания тел погибших.

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