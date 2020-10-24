Москва, , 23:33 — REGNUM В результате взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», произошедшем в Азовском море, судно получило серьезные повреждения. Об этом 24 октября сообщает Росморречфлот.

В ходе спасательной операции удалось спасти 10 человек, еще трое моряков были выброшены в море, в настоящее время их ищут.

«Повреждения значительные. Пробоины больших размеров. Размер будет уточняться, когда подойдут специалисты», — отметили в Росморречфлоте.

Напомним, по предварительным данным инцидентна танкере «Генерал Ази Асланов» произошел из-за взрыва нефтепродуктов. К месту происшествия выдвинулись сотрудники Росприроднадзора.