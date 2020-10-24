Выборг, Ленинградская область, , 20:41 — REGNUM Убийство крупного бизнесмена и депутата МО «Город Выборг» Александра Петрова мог совершить киллер со снайперским оружием в тот момент, когда предприниматель вышел из своей бани в посёлке Великое под Выборгом, чтобы окунуться в реку.

Напомним, по предварительным данным, предпринимателя и отца первого российского пилота «Формулы-1» застрелили в его домовладении около шести часов вечера 24 октября.

«В мужчину мог выстрелить снайпер в тот момент, когда жертва шла из бани до реки, чтобы окунуться в холодную воду, — сообщает издание «Фонтанка». — Если эта версия подтвердится, это будет означать, что киллер готовился, изучал привычки и распорядок дня своей цели».

Находившиеся на территории коттеджа охрана и обслуживающий персонал сообщили, что ни гостей, ни других посторонних лиц в домовладении Александра Петрова сегодня не было.

«Рассматривается предварительная версия о том, что стрелял снайпер, находившийся на другом берегу», — добавляет источник.

На месте убийства находится всё руководство Следственного управления СКР по Ленинградской области, представители других правоохранительных органов. Работает следственно-оперативная группа.

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