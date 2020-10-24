Москва, , 17:59 — REGNUM Эколог Георгий Каваносян в ролике, размещенном в сети интернет, утверждает «со стопроцентной вероятностью», что в Авачинской бухте нашли следы распада гептила. При этом он ссылается на результаты исследований лабороатории Химического факультета МГУ им. Ломоносова.

Однако декан химического факультета МГУ Степан Калмыков считает что «делать серьезную интерпретацию по одной пробе нельзя».

«Мы в инициативном порядке проанализировали около двадцати различных проб — воду, донные осадки, с очень широком охватом территории — от острова Крашенинникова, вдоль Халактырского пляжа, из самой Авачинской бухты. И я хочу сказать, что во всех 20 пробах не то что бы продуктов окисления гептила, но и вообще существенных токсикантов, которые могли привести к столь массовой гибели морских организмов, определенно не было», — рассказал Степан Калмыков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«И такие же результаты были получены еще в двух независимых лабораториях, в Академии наук и других организациях. Единственная проба, которая дала незначительный показатель присутствия окисления гептила — это проба из Лагерной бухты. Но делать серьезную интерпретацию по одной пробе нельзя. Конечно, это хороший повод провести полноценное обследование всего региона, но то, что мы не можем говорить именно о гептиле — я уверен абсолютно», — подчеркнул ученый.

«Опять же, надо понимать, что существует так называемые предельно допустимые концентрации (ПДК) — фенолов, нефтепродуктов. Надо понимать, что ПДК — это нормы, даже превышение ПДК в 3−5 раз не приведет к такой массовой гибели животных. ПДК делается с большим допуском, и, чтобы были такие тяжелые последствия, как мы наблюдаем, на протяжении многих десятков километров. Это должны быть превышения ДК в десятки, сотни раз, чтобы биологическая система начала отвечать на них таким образом», — завершил свой комментарий Степан Калмыков.