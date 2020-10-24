Кабул, , 17:31 — REGNUM В результате взрыва, произошедшего в Афганистане, погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом 24 октября сообщает телеканал 1TV.

Инцидент произошел в западной части столицы государства, городе Кабул. Взрыв был зафиксирован неподалеку от учебного центра.

Помимо погибших еще по меньшей мере 20 человек получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

По предварительным данным, нападение было совершено террористом-смертником. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла ответственность за совершенное преступление.