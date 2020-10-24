Токио, , 07:25 — REGNUM Три человека пострадали в результате нападения медведей в Японии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Цуруга в префектуре Фукуи на одноименной железнодорожной станции. Сначала медведь напал на одного и работников железной дороги, хищник нанес мужчине ранения шеи и плеч. Спустя десять минут животное покусало еще одного рабочего. Пострадавших госпитализировали, охотникам удалось выследить хищника и убить его.

Еще один случай нападения медведя был зафиксирован в городе Оно. Там хищник напал на пожилую женщину возле гаража ее дома. Женщину госпитализировали, дальнейшая судьба медведя пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября медведь проник в здание торгового центра в японском городе Кага. Всех сотрудников и посетителей ТЦ удалось эвакуировать, животное выследили и застрелили охотники.

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