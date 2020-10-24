Исламабад, , 04:13 — REGNUM Полиция Пакистана ликвидировала четырех террористов в ходе рейда в провинции Белуджистан, сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов.

Сообщается, что контртеррористический отдел полиции провел рейд на предполагаемую базу боевиков. Данные о возможном местонахождении террористов полицейским передала разведка. В ходе рейда произошла перестрелка, в результате которой четверо террористов были ликвидированы. Еще двум боевикам удалось скрыться. При обыске у них были обнаружены 2 млн рупий (около $12 тыс).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Пакистане силовики ликвидировали двух террористов в Северном Вазиристане. Боевиков подозревали в причастности к убийствам мирных жителей и нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

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