Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM В Ростовской области задержан сотрудник регионального управления МЧС России. Он подозревается в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 23 октября.

Следователи полагают, что старший инспектор по особым поручениям структурного подразделения ведомства внёс недостоверные сведения о трудовом стаже своего отца, работавшем в ГУ МЧС России по Ростовской области. В период с 2005 по 2020 годы отец подозреваемого неправомерно получил более 360 тыс. рублей.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.