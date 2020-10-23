Запорожье, Украина, , 15:59 — REGNUM В аэропорту Запорожья правоохранители эвакуировали 180 пассажиров рейса Запорожье — Анталья. Об этом сообщила 23 октября пресс-служба Национальной полиции области.

В сообщении говорится, что о желании «заминировать» самолёт сообщил один из пассажиров. Во время осмотра самолёта взрывоопасных предметов не нашли.

Свой поступок 51-летний житель Запорожья объяснить отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные прервали работу телеканала Zik, сообщив о минировании здания, в котором находится студия.

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