Киев, , 13:36 — REGNUM В Киеве неизвестный сообщил о минировании здания, в котором расположена студия телеканала Zik. Об этом сообщило 19 октября издание Strana.ua.

«Руководством телеканала было принято (решение) остановить эфир, всех эвакуировали. Сейчас телеканал перешёл полностью в режим повторов. Сейчас проводят проверку», — рассказал журналистам один из работников телеканала.

В ходе проверки взрывоопасные предметы выявлены не были, телеканал продолжил свою работу.

Напомним, Zik является одним из трёх телеканалов, которые украинские власти могут наказать за трансляцию «Положительного образа» президента России Владимира Путина.

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