Лагос, Нигерия, , 09:36 — REGNUM Продолжают поступать сообщения о вандализме и разрушениях на фоне общенациональных проетсов против «полицейской жестокости» в Нигерии, передает ВВС Africa.

По информации репортеров телерадиокомпании, неизвестные подожгли здание Верховного суда Лагоса в исторической островной части города.

Местные жители рассказали, что здание было разграблено вандалами: они вынесли товары, которые были конфискованы судом. Очевидцы отметили, что пожар в здании суда продолжался до глубокой ночи.

Как сообщают репортеры, разрушения произошли и на материковой части Лагоса: в городе разграблены магазины и торговые центры, слышны выстрелы, повсюду поджигают шины.

Среди хаоса губернатор Лагоса Бабаджиде Санво-Олу признал, что не смог связаться с президентом страны Мухаммаду Бухари для консультаций.

Напомним, что уже две недели в Нигерии проходят общенациональные акции протеста против «полицейской жестокости». Протесты начались под лозунгом упразднения Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS), однако выступления не прекратились даже после того, как подразделение было расформировано, и президент Нигерии Мухаммаду Бухари анонсировал «обширные» реформы полиции. По данным Amnesty International, в ходе протестов погибли 12 человек. Подавление демонстраций широко осудили в мировом сообществе.

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