Мтвара, Танзания, , 08:26 — REGNUM В полиции Танзании подтвердили, что более 300 вооруженных лиц из Мозамбика совершили налет на деревню на юге Танзании, в ходе которого погибли несколько местных жителей. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на начальника полиции Танзании Симона Сирро.

В соответствии с заявлением, «300 террористов» напали на деревню в районе Мтвара. Сирро добавил, что среди нападавших были танзанийцы, и отметил, что они были арестованы ранее, чем они смогли бежать обратно в Мозамбик.

«Мы продолжим противостоять [нападавшим] до тех пор, пока мы не отследим их сеть», — сказал он журналистам.

По сообщению репортеров, власти Танзании впервые публично признали присутствие боевиков из Мозамбика в стране.

Напомним, что на севере Мозамбика происходит исламистский мятеж, унесший более 1500 жизней. Беспорядки продолжаются уже третий год, и правительство в Мапуту принимает усилия по сдерживанию активности террористов, предположительно, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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