Лион, Франция, , 17:03 — REGNUM Во французском городе Лион эвакуировали вокзал Пар-Дьё из-за «подозрительного поведения индивида», возможно, заложившего бомбу. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Figaro.

Вокзал Пар-Дьё. Лион Velvet

После эвакуации людей здание вокзала было оцеплено сотрудниками полиции, которые начали искать взрывное устройство. Движение поездов также временно приостановлено.

Как передавало ИА REGNUM, опрос, проведенный во Французским институтом общественного мнения (Ifpop) и опубликованный в четверг, 22 октября, выявил, что 79% жителей страны считают, что «исламизм объявил войну Республике и Франции».

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