Баку, , 12:56 — REGNUM Мирный житель Габалинского района Азербайджана ранен в результате ракетного обстрела, произведённого с территории Армении. Об этом говорится в обнародованном 22 октября сообщении азербайджанской Генпрокуратуры.

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Итогом обстрела баллистическими ракетами района на северо-западе Азербайджана стало ранение мирного жителя и причинение серьёзного ущерба пяти жилым домам, уточнили в ведомстве.

По данным азербайджанской стороны, утром подразделения ВС Армении запустили в направлении Габалинского, Кюрдамирского и Сиязаньского районов Азербайджана баллистические ракеты «Скад». Эти районы находятся более чем в 150 км от зоны боёв в Нагорном Карабахе. Одна из ракет была нацелена на водопровод, питающий водой Апшеронский полуостров.

Ракету перехватили силы ПВО, её фрагменты упали неподалеку от водопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан обвинил Армению в пуске нескольких баллистических ракет. В минобороны Армении это заявление назвали «абсолютной чушью и циничной ложью».

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