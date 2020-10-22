Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания из здания детского сада в Красногвардейском районе эвакуировали 84 человека. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел около 10:08 мск 22 октября в здании детского сада №95 по проспекту Косыгина, 11/3.

«В группе на втором этаже произошло короткое замыкание в светильнике без горения», — отметили в ведомстве.

Были эвакуированы 84 человека — 52 ребенка и 32 человека персонала. Погибших и пострадавших нет.