Лагос, Нигерия, , 10:54 — REGNUM По меньшей мере 11 полицейских участков в штате Лагос были сожжены в ходе протестов против жестокости полиции, охвативших Нигерию. Об этом сообщает нигерийская газета Vanguard со ссылкой на заявление представителя полиции Муйивы Адеджоби.

«Разграблены и сожжены 11 полицейских участков», — заявил Адеджоби, добавив, что нападения также совершаются на патрульные машины.

По информации журналистов издания, в ходе протестов в районе Орила также погибли двое сотрудников полиции.

Адеджоби подчеркнул, что бесчинства «под прикрытием протеста» совершают «бандиты», добавив, что нападениям также подвергаются отделения банков, магазины, торговые центры, медицинские учреждения и частные дома.

Напомним, что протесты начались под лозунгом упразднения Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS), однако выступления не прекратились даже после того, как подразделение было расформировано, и президент Нигерии Мухаммаду Бухари анонсировал «обширные» реформы полиции. На фоне протестов в штатах Эдо и Лагос ввели комендантский час.

По данным Amnesty International, в ходе протестов погибли 12 человек. Подавление протестов осудили в мировом сообществе. В поддержку демонстрантов выступили архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США Джо Байден, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, звезда нигерийского футбола, нападающий «Манчестер Юнайтед» Один Игало и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель.Как передавало ИА REGNUM, петицию о введении санкции в отношении правительства Нигерии подписали более 170 тысяч человек.

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