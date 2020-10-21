Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:05 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области при прохождении компьютерной томографии скончалась 80-летняя женщина. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл 19 октября в горбольнице №1. Как пояснили журналистам в самом учреждении, она была доставлена на обследование в тяжёлом состоянии. Врач-реаниматолог посчитал состояние гражданки стабильным и её отправили на процедуру.

Однако при прохождении КТ-обследования сердце пациентки остановилось. Реанимационные мероприятия не позволили вернуть ее к жизни. Причину смерти установят после вскрытия.