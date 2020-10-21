Лондон, , 16:02 — REGNUM В Великобритании 15 посетителям заведений общественного питания потребовалась помощь медиков. Инцидент произошёл накануне вечером в городке Верхний Горнал в районе Дадли в графстве Уэст-Мидлендс. Об этом со ссылкой на пожарную службу 21 октября сообщает The Mirror.

Уточняется, что они пострадали от неизвестного вещества, которое в Pizza Hut, Mcdonald'S и Tesco распылил мужчина в маске. В результате после оказания первой медицинской помощи 14 человек отправились домой, ещё одному пострадавшему потребовалась госпитализация.

В настоящее время заведения закрыты. Эксперты выясняют, какое именно вещество было распылил злоумышленник, а также устанавливают возможных соучастников.