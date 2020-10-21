Валуйки, Белгородская область, , 11:00 — REGNUM Тело 33-летней женщины обнаружено в собственной автомашине недалеко от города Валуйки Белгородской области. Два дня назад её родственники заявили о пропаже, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Молодая женщина пропала 19 октября — родственники сообщили в полицию, что она на своём автомобиле Lada Kalina уехала в неизвестном направлении. О дальнейших намерениях валуйчанка родных в известность не ставила, однако проявляла признаки депрессии. На поиски женщины были направлены полиции и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Тело женщины обнаружили в машине недалеко от Валуек.

Следов насильственной смерти не выявлено, тело погибшей направлено на медицинское исследование. Продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.