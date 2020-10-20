Нововоронеж, Воронежская область, , 17:07 — REGNUM Жильцов девятиэтажного дома эвакуировали в Нововоронеже Воронежской области, об этом стало известно 20 октября. Причиной срочной эвакуации стало техническое состояние дома.

Как сообщил заместитель главы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков порталу «Моё! Онлайн», при работах по пуску тепла в девятиэтажном доме на улице Первомайской слесарь обратил внимание на смещение одной из несущих плит на техническом этаже. Дом после этого был обследован, специалисты пришли к выводу, что произошедшая деформация может привести к обрушению конструкций здания. Администрация Нововоронежа приняла решение эвакуировать жителей квартир с первого по девятый этаж части дома, которая находится под сместившейся плитой. Всего эвакуированы 40 человек: большинство временно остановились у родственников, 11 поселили в общежитии.

Предстоит провести восстановительные работы: при помощи башенного крана сместившуюся плиту установят и закрепят на прежнем месте. После этого эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. Как сообщается, дом был возведён в 1987 году, предположительно, брак, из-за которого в последующем произошла деформация, был допущен при строительных работах.