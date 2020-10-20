Найроби, , 14:30 — REGNUM Жителям округа Туркана было настоятельно рекомендовано переехать на более безопасные территории из-за опасений властей в связи с возможным прорывом плотины Турквель. Об этом сообщает Citizen TV.

В Управлении водных ресурсов округа Туркана заявили, что по меньшей мере 300 000 местных жителей в Лодваре, Катилу, Лояпате, Наквомору и поселениях вдоль берегов озера Туркана, скорее всего, будут перемещены.

«Нынешний уровень воды по состоянию на 16 октября 2020 года составляет 1147,72, что на 8,48 м выше максимального уровня, до прорыва осталось 2,28 метров», — говорится в заявлении Управления водных ресурсов.

Разлив может привести к повреждению пунктов забора воды на реке, включая ирригационную схему Турквель, мосты и дороги.

С момента начала дождей в октябре 2019 года большинство водосборных бассейнов. По данным Управления водных ресурсов, продолжающиеся осадки в горах Элгон привели к критическому повышению уровня воды.

Плотина Турквель была построена в период с 1986 по 1991 год и служит нескольким целям, включая гидроэлектростанцию, ирригацию, туризм и рыболовство. Плотину питает река Турквель, которая вытекает из горы Элгон.

Плотиной управляет Управление по развитию долины Керио. В мае этого года в результате наводнений и оползней погибли почти 200 человек и 100 000 были вынуждены покинуть свои дома из-за беспрецедентно высокого уровня воды на плотинах Масинга и Турквель. Это произошло после обильных дождей, которые усилились в середине апреля.

Министр энергетики Кении Чарльз Кетер заявил, что уровень воды на двух крупных плотинах беспрецедентно высок.