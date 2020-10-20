Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Спасатели третий день тушат лесной пожар возле села Латали Местийского муниципалитета в Сванетии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Очаги возгорания находятся в гористой местности, и туда сложно добраться пожарной технике. Накануне машины смогли туда доехать, но сегодня из-за плохой погоды это стало невозможно.

«Несмотря на сильный дождь, две пожарно-спасательные бригады находились в лесу всю ночь для наблюдения. Из-за дождя невозможно передвижение тяжелой техники по грунтовой дороге, поэтому утром 125 пожарных и спасателей возобновили тушение пожара с использованием индивидуального оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что ранее пожар угрожал селу Латали, в котором сохранилось около 30 старинных церквей. Спасатели смогли локализовать пожар.

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