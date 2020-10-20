Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 12:26 — REGNUM Один человек был убит и несколько ранены в Кот-д'Ивуаре после того, как силы безопасности открыли огонь во время акции протеста оппозиции перед спорными президентскими выборами. Об этом сообщает ВВС Africa.

Журналисты отмечают, что толпы преимущественно молодых людей установили блокпосты на дорогах в юго-восточном городе Бонуа, недалеко от сnолицы страны, Абиджана, в знак протеста против решения президента Алассана Уаттары баллотироваться на третий срок в конце октября, что, по мнению критиков, нарушает конституцию страны.

С августа в столкновениях в стране, связанных с выборами, погибли более 12 человек.

Два главных соперника господина Уаттары, бывший президент Анри Конан Беди и бывший премьер-министр Паскаль Аффи Н'Гессан, заявляют, что будут бойкотировать голосование, и призывают своих сторонников не допустить его проведения.

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