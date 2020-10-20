Находка, Приморский край, , 07:19 — REGNUM В Приморье задержана ОПГ, которая занималась хищением нефтепродуктов в крупных размерах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

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«Задержаны 15 жителей Приморского края в возрасте от 29 до 51 года, которые в составе организованной группы осуществляли хищение нефтепродуктов», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что 41-летний житель Находки, имея знакомство с сотрудниками железнодорожной станции и работниками терминала по перевалке нефтепродуктов, организовал кражу нефтепродуктов.

Он в 2018 году вовлёк в организованную группу составителя поездов станции Владивосток, трёх помощников машиниста и двух машинистов локомотивного депо Партизанска, осмотрщика-ремонтника вагонов, дежурных по станциям и работников терминала по перевалке нефтепродуктов.

Роли каждого участника организованной группы были чётко распределены.

Члены группы самостоятельно продавали похищенное топливо. Часть денег оставляли себе, а часть передавали организатору.

Все фигуранты ОПГ задержаны, некоторых взяли с поличным на месте преступления.

«Следователями доказано хищение свыше 25 тонн топлива на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области трое человек задержаны по подозрению в крупном хищении нефтепродуктов.