Сарпинский район, , 20:02 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в ходе рабочей проверки массовой гибели рыбы на Аршань-Зельменьском водохранилище в Сарпинском районе назвал несколько предварительных причин произошедшего. Пробы воды отправлены в лаборатории Элисты, Волгограда и Астрахани.

«На данный момент эксперты и учёные указывают на комплексную природу возникновения проблемы. По предварительной версии, это засуха, недостаточное обводнение и избыточное скопление фосфорных отложений из-за множества животных, которые приходят на водопой и загрязняют воду. <…> В целом Аршань-Зельменьскому водохранилищу долго не уделялось должного внимания», — написал Хасиков в Instagram.

В настоящее время начата работа над дорожной картой по расчистке источников, питающих водохранилище, созданию искусственной фильтрации талых и дождевых вод, организации водопоя скота. Наряду с этим должна быть проведена инвентаризация гидротехнических сооружений и искусственное пополнение запасов подземных вод.

ИА REGNUM напоминает, что в Республике Калмыкия проводится прокурорская проверка по факту массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище. Впервые информация о ЧП появилась в социальных сетях.

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