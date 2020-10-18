Сарпинский район, , 23:50 — REGNUM В Республике Калмыкия назначена прокурорская проверка по факту массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Сарпинском районе. Информация о ЧП появилась в социальных сетях.

«Установлено, что данный водоём образован из талых и дождевых вод. По предварительной оценке, замор рыбы произошёл из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоёме», — уточнили в прокуратуре республики.

Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о водных биоресурсах и животном мире, а также выполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.