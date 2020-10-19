Варшава, , 10:43 — REGNUM 18 октября в городе Мысловице (Польша) горело здание, в котором находятся автомобильные мастерские и склады со старой мебелью. Об этом передает Polskie Radio 24.

Информация о пожаре и сильном задымлении дома на ул. Костельняка поступила пожарным в 17 часов по местному времени. Выяснилось, что горело здание площадью почти 1 тыс. квадратных метров, в котором ранее была птицефабрика, а с недавнего времени оно разделено на несколько частей. В них сейчас находятся несколько автомастерских и склад со старой мебелью.

Здание полностью охватывал пожар, обрушилась крыша. В ходе спасательных мероприятий выяснилось, что внутри здания находились газовые баллоны. Некоторые из них взорвались из-за высокой температуры.

«Во время взрыва осколки крыши взлетели в воздух и упали на свалку в 10 метрах от здания, она также загорелась», — описал чрезвычайную ситуацию представитель Мысловицкого командования Государственной противопожарной службы Войцех Хойновский.

В ходе спасательных мероприятий были задействованы 20 пожарных отрядов.