Париж, , 23:43 — REGNUM На судебном заседании по делу о нападении на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года подозреваемый в пособничестве братьям Калибали, совершившим это нападение, принялся угрожать судебному следователю.

Как сообщает Le Figaro в пятницу, 16 октября, один из основных подозреваемых в пособничестве братьям Куаши и Амеди Калибали, совершившим террористическую атаку на Charlie Hebdo, в результате которой погибли 12 человек, Али Рица Пола крикнул, обращаясь к следователю, опрашивающему его, что тот «за все заплатит».

Напомним, судебный процесс над сообщниками террористов, совершившими нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года, продлили с 24 октября до 14 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции перенесли дату приговора напавшим на скандальный Charlie Hebdo